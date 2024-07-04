نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: الموسم القادم لن يكون استثنائيًا.. وهناك أخبار بتأجيل الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، رفض الأندية المصرية ترك لاعبيها لـ منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لخوض أولمبياد باريس 2024.

ميدو: الموسم القادم لن يكون استثنائيًا.. وهناك أخبار بتأجيل الدوري المصري

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "الموسم القادم لن يكون استثنائيًا، ويجب أن يكون هناك حل لأزمة الكرة المصرية".

وأكمل: "من المفترض أن لا يكون هناك أي جدال من الأندية بشأن اللاعبين الصغار من قوام المنتخب الأولمبي".

وأدرف: "هناك أخبار بتأجيل الدوري المصري بسبب المنتخب الأولمبي، وما يحدث ليس لها أي تبرير، وهناك أزمة كبيرة في الكرة المصرية".