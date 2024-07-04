نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الاهلي السابق ينصح عبدالله السعيد بالاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم الأهلي السابق ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن مدى تطور أداء الزمالك ولاعبيه خاصة بعد قدوم صفقات هامة له بشهر يناير بالانتقالات.

نجم الأهلي السابق يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا التصريح

وقال أحمدياسر ريان في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "الصفقات الجديدة مثل أحمد حمدي وناصر ماهر وعبدالله السعيد اثروا بشكل كبير على اداء الزمالك وأفضل صفقة هي ماهر بالطبع لصغر سنه ويمكنه العطاء".

وتابع: "عبدالله السعيد لا يحتاج للتحدث عنه واحترمه بشدة واحب لعبه والمشاركة ضده بالمباريات ولكنه تقدم بالعمر ولا يمكنه اعطاء أكثر من ذلك فهو غير قادر".

واختتم حديثه: "عبدالله السعيد يجب أن تكون السنة القادمة هي اخر موسم له ويفضل الاعتزال لكبر سنه وعدم مقدرته على اللعب وشيكابالا كذلك فهو أسطورة من أساطير نادي الزمالك ولكن سيعتزل بالموسم القادم أيضا".