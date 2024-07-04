ناقد رياضي: متفائل بالتشكيل الوزاري وأدعم استمرارية أشرف صبحي في وزارة الرياضة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإعلامي عبد الناصر زيدان، خلال تصريحاته في برنامجه "ملعب الشمس"، عن تفاؤله بالتشكيل الوزاري الجديد.

عبد الناصر زيدان: تفاؤل بالتشكيل الوزاري ودعم لاستمرارية أشرف صبحي في وزارة الشباب والرياضة

أكد زيدان على أهمية الدعم للوزارة الجديدة لتتمكن من تحقيق الرخاء لمصر في مختلف المجالات.

وقال زيدان: "ندعو الله عز وجل أن يعين الوزارة الجديدة على مسئولياتها، لتحقيق الرخاء لوطننا الحبيب مصر في شتى المجالات".

وأشار الإعلامي إلى أن الدعم الشعبي سيكون له دور كبير في نجاح الوزراء الجدد في مهامهم.

كما أثنى زيدان على تجديد الثقة في الدكتور أشرف صبحي كوزير للشباب والرياضة، معتبرًا أن استمراره في هذا المنصب هو دليل على نجاحه في الفترتين السابقتين. وأكد زيدان أن صبحي أثبت جدارته وكفاءته في تطوير قطاع الشباب والرياضة في مصر.

واختتم زيدان تصريحاته بدعوة الجميع لدعم الدكتور أشرف صبحي في منصبه، موضحًا أن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه تعكس الدور الكبير الذي يقوم به معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات تحت قيادة صبحي في الفترة المقبلة.