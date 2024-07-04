من اليوم..عقوبات قاسية تقسم ظهر اليمنيين في السعودية بسبب مخالفة منتشرة بينهم

الرياض - محمد الاطلسي - عن تشديد العقوبات على مهربي الشمة من اليمن إلى المملكة. تأتي هذه الخطوة في ضوء تصاعد عمليات التهريب وتأثيرها السلبي على الصحة العامة والأمن المجتمعي.

عقوبات صارمة لمهربي الشمة:

تضمنت العقوبات الجديدة التي أقرتها الوزارة ما يلي:

* مصادرة الشمة المضبوطة: سيتم مصادرة أي كمية من الشمة يتم ضبطها بحوزة المهربين. * غرامة مالية كبيرة: قد تصل الغرامة المالية إلى 500 ألف ريال سعودي، وذلك لردع المهربين وتجفيف منابع التهريب. * السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى 5 سنوات، حسب كمية الشمة المضبوطة وظروف التهريب. * الترحيل: سيتم ترحيل المهربين من المملكة العربية السعودية بعد قضاء فترة العقوبة، ومنعهم من العودة إليها.

عقوبات على المتعاطين والمتاجرين بالشمة:

لم تقتصر العقوبات على المهربين فقط، بل شملت أيضًا أي مقيم يمني يتعاطى أو يتاجر بالشمة داخل المملكة، حيث تشمل العقوبات:

* غرامة مالية: قد تصل الغرامة المالية إلى 100 ألف ريال سعودي. * السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى عام واحد. * الترحيل: قد يتم ترحيل المتعاطين والمتاجرين بالشمة من المملكة، خاصة في حالة تكرار المخالفة.

تحذير من مخاطر الشمة:

حذرت السلطات السعودية من مخاطر الشمة على الصحة العامة، حيث تحتوي على مواد ضارة مثل النيكوتين والقطران والمواد الكيميائية الأخرى. يمكن أن يؤدي تعاطي الشمة إلى الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي.

دعوة للالتزام بالقوانين:

دعت وزارة الداخلية جميع المقيمين اليمنيين في المملكة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، والابتعاد عن الشمة وغيرها من المواد الممنوعة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسلامة المجتمع.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة في إطار جهود مكثفة تبذلها السلطات السعودية لمكافحة تهريب المخدرات والمواد الممنوعة، وحماية المجتمع من آثارها السلبية. وتتعاون الجهات الأمنية المختلفة في المملكة لرصد وضبط عمليات التهريب، وتقديم المهربين للعدالة.