بنَّاء وإيجابي.. إعلام إسرائيلي: رد حماس كان أفضل اقتراح تم تقديمه

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل تدرس رد حماس على اقتراح يتضمن اتفاقًا على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.





وأضافت، حسبما أوردت قناة القاهرة الإخبارية، أن رد حركة حماس، مساء أمس الأربعاء، كان أفضل اقتراح تم تقديمه واصفة إياه بأنه "بنَّاء وإيجابي".

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قد اصدرت بيانا قالت فيه: "إننا تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتابعت حماس: حريصون على التوصل لاتفاق من أجل وقف الحرب على غزة ومستمرون في التواصل مع الوسطاء، مضيفة "لم نتشدد في مطالبنا خلال التفاوض والاحتلال يحاول التشويش والمراوغة".

وفي وقت سابق، كشف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا أن إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل ردها إلى الوسطاء".