نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من نجم الإسماعيلي ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمزة الجمل المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، أن أندية الدوري الممتاز لا تمتلك قاعدة ناشئين مميزة على مدار الفترة الماضية وتعتمد على شراء الصفقات الجديدة.

وتعرض فريق الإسماعيلي للهزيمة أمس أمام فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات حمزة الجمل

وقال حمزة الجمل المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي عبر تصريحات تلفزيونية: فريق كبير بحجم النادي الأهلي لا يمتلك لاعب ناشئ في صفوف الفريق الأول وغيره من الأندية الأخري في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف: نفتقد العين الخبيرة التي تكتشف المواهب واللاعبين في معظم أندية الدوري المصري.