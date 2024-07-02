نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فريد يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية "أنا مشيتلك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أحمد فريد تريند يوتيوب بأحدث أغنياته "أنا مشيتلك" التي طرحها منذ أيام قليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع، حيث لقت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها.

وحققت الأغنية نحو 183 مشاهدة وتحتل الآن التريند الثامن عشر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

وأغنية "أنا مشيتلك" من كلمات صابر كمال وألحان إسلام رفعت.

كلمات أغنية "انا مشيتلك" لـ أحمد فريد

أنا مشيتلك بس الطريق خانني

وبعد خطوتك عني

ومات الحب مستني وبكرة ماجاش

أنا مشيتلك بس الحياة ظلمت

وبعد ما عشمت حرمت

قلوبنا باللقى حلمت وموصلناش

بسيطة كانت أحلامنا

وبخيلة كانت أيامنا

ومشيتي وكأن الحياة جابت آخرها

أحلامنا واقفة تبصلي مكسور خاطرها

وذكرياتنا بتبكي كل مابفتكرها

غمضت عيني في دنيا قومت في دنيا غيرها

أنا تايه معرفش فين واصل

مكدب كل شئ حاصل

نهاري بـ ليلي متواصل في ليه وازاي

أنا تايه بقى كل شئ ضلمة

لا طايق نظرة ولا كلمة

لا شايف معنى ولا حكمة في كل الجاي

بسيطة كانت أحلامنا

وبخيلة كانت (أيامنا)

ومشيتي وكأن الحياة جابت آخرها

أحلامنا واقفة تبصلي مكسور خاطرها

وذكرياتنا بتبكي كل مابفتكرها

غمضت عيني في دنيا قومت في دنيا غيرها

آخر أعمال الفنان أحمد فريد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان أحمد فريد مؤخرا أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "أيام ونسيتها"،عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد لاقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور، وحققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.

كلمات أغنية "أيام ونسيتها"

أيام ونسيتها

خلاص يا حبيبنا

نهارك أبيض

أنا عمري في يوم

ما هخليك تهدى

ونارك تبرد

وعشان بأمانة

أنساك وتكون

قصة وخلصانة

آه زعلت عليك

بالظبط يومين

لا أطول ولا أعرض

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض

يمكن تعديك

أنا لو هرجع

أدمر نفسي

عارف يرضيك

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض