نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 4- 7- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 4 يوليو الجاري؛ مباريات من العيار الثقيل في جميع البطولات؛ وتعد أبرزهم مباراة الأهلي ضد الداخلية في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

الأهلي × الداخلية، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة ON Time Sports 1HD.

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة ON Time Sports 2HD.

مباريات اليوم الخميس في الدوري الأمريكي

إنتر ميامي × شارلوت، في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة بتوقيت أبو ظبي؛ عبر قناة Apple TV.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.