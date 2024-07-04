شاهد.. ساندي تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ساندي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ساندي وهي ترتدي تيشرت باللون الأسود وشورت يحمل نفس اللون، وتسريحة شعر ويفي.



يذكر أن آخر أعمال ساندي أغنية بعنوان "هوب هوب" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وماستر وسام عبد المنعم.



كلمات أغنية هوب هوب



وتقول كلمات الأغنية:

يوم ما اتمسكت بيك ما اتمسكتش

ما مسكتش فيّ جامد ما مسكتش

يوم ما اتمسكت بيك ما اتمسكتش

شاطر أوي في الكلام يا مكلامنجي

وفي ساعة الفعل جيت وما نفذتش

مش قد كلمة ليه كنت تقولها

دي حبوب شجاعة وإنتهى مفعولها

شاطر أوي في الهزار يا مضحكنجي

وفي ساعة الجد بجد ما علمتش

هوب، هوب إيه يا حب، حب

إختفيت ليه مني ليه حصل دروب؟

مس، مس لو كلامي مس

ولا جيه ع الجرح قولي وأنا بس

هوب، هوب، هوب إيه يا حب، حب

لو كلامي ع الجرح قولي هستوب.