متظاهرون يعتلون مبنى البرلمان الأسترالي دعما لـ غزة

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جدة - نرمين السيد - متظاهرون فوق مبنى الرلمان الأسترالي
ظهر في اللقطات 4 أشخاص مرتدين ملابس داكنة، حاملين عدة لافتات تحمل إحداها عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، معبرين بذلك عن دعمهم القوي للقضية الفلسطينية.
وفي خطاب مؤثر عبر مكبرات الصوت، اتهم أحد المشاركين الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، مؤكدًا عزمهم على مواصلة المقاومة وعدم نسيان ما حدث.
وفقًا لشاهد من وكالة "رويترز"، نصح عناصر الشرطة والأمن المارة بالابتعاد عن منطقة الاحتجاج أمام المدخل الرئيسي للبرلمان الأسترالي، دون أن تشهد أي محاولة واضحة لإخراج المتظاهرين.
وفي سياق متصل، اعتبر جيمس باترسون، المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية، الاحتجاجات "انتهاكًا خطيرًا لأمن البرلمان"، ودعا إلى إجراء تحقيق يكشف الحقائق خلف هذه الأحداث، مشيرًا إلى التجديدات الضخمة التي خضع لها المبنى لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات.
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