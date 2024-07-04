الحكومة الجديدة .. محمد الباز: نشهد تحولا ملموسا لدى القوى السياسية

قال الإعلامي محمد الباز إن مصر تشهد حاليًا ثورة حقيقية في الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا يعد أكبر تغيير وزاري تشهده البلاد في السنوات الأخيرة.





جاء ذلك، خلال تقديمه أولى حلقاته في برنامج "الحياة اليوم"، والذي يذاع عبر قناة "الحياة"، مساء أمس الأربعاء.

أضاف أن هذا التحول الكبير ملموس لدى القوى السياسية والعاملين في المجال العام والسياسي، وكذلك بين المواطنين بمختلف توجهاتهم، مؤكدا على أن الدولة المصرية لا تعتمد على التأييد المطلق؛ بل هناك دعوات مستمرة لتحديد أولويات الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة أصدرت بيانًا قدمت فيه التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معربة عن ثقتها في قدرة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق طموحات الشعب في حياة كريمة.

وأضاف الباز أن التحالف الوطني للعمل الأهلي وجه التهنئة للمستشار محمود فوزي لتوليه منصب وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، معبرًا عن تطلعاته نحو المزيد من الإنجازات في ظل الحكومة الجديدة.