نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمد رجب يروج لمسلسه الآخير "مشوار الونش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رجب فيديو له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام" ٠

وظهر رجب في الفيديو آثناء تصوير مسلسله الآخير مشوار الونش٠

آخر أعمال محمد رجب

يعتبر مسلسل الونش هو آخر أعماله ويشارك في بطولة مسلسل مشوار الونش كوكبة من النجوم منهم محمد رجب، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، ميرهان حسين، محمود عبد الغني، ميمى جمال، دانا حلبي، إيهاب فهمي، محمد أبو داود، حنان سليمان، علاء مرسي، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبدالفتاح، إنتاج شركة سينرجى،تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ومكون من 45 حلقة.



محمد رجب في دراما رمضان 2021

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب، مسلسل "ضربة معلم" محمد نجاتي، ورياض الخولي، وحسن منصور، والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل الاختيار ٢ بدور راجل مخابرات، المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى وإنجي المقدم ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال محمد رجب في السينما



غاب محمد رجب عن السينما الفترة الأخيرة، حيث أن آخر أعماله كانت في عام 2018 وهو فيلم "روبابكيا"، الفيلم من بطولة محمد رجب وأيتن عامر ومحمد لطفي وأحمد صيام وشيماء سيف وبدرية طلبة ومن تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج محمد حمدي.

أبرز أعمال محمد رجب



شارك محمد رجب بأكثر من عمل فني خلال مسيرته الفنية مثل مسلسل الأخ الكبير ومسلسل ضربة معلم ومسلسل علامة استفهام ومسلسل أدهم الشرقاوي مسلسل البنات وفيلم ثمن دستة أشرار وكلاشينوف وفيلم سالم أبو أخته