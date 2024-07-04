نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| أروى جودة: شخصيتي في "حرب نفسية" أرهقتني.. وعدم التفاعل مع أشخاص في المسلسل كانت تجربة مجهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة أروي جودة عن تفاصيل التحضير إلي دورها ضمن أحداث مسلسل "حرب نفسية" الذي يتم عرضة يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر المنصة شاهد الإلكترونية.

وأكدت أروى جودة في تصريحات خاصة للفجر الفني أن التحضير لشخصية "جومانا" في المسلسل كان مجهدًا بالنسبة لها، بسبب طبيعة عدم تفاعلها مع أشخاص أمامها، حيث كانت معظم مشاهدها عبر الهاتف، وعلى الرغم من وجود بعض المشاهد مع الراحل مصطفى درويش وبقية الفريق، إلا أن فكرة التفاعل مع أشخاص في الهاتف كانت تجربة مجهدة وصعبة للغاية، استغرق التكيف مع هذه الظروف والتفاعل بالردود العاطفية المناسبة وقتًا طويلًا.

وأشارت أروى جودة أن مسلسل "حرب نفسية" أرهقها نفسيا، لأنها عندما تقدم شخصية معينة، تعيش فيها بعمق مما يجعل العمل مرهقًا للغاية بالنسبة لها، بالإضافة إنها لا تذكر نفسها بنهاية العمل إطلاقا.

وأضافت قائلة: "أنا عشت لحظات مرهقة للغاية أثناء التصوير، حيث كنت أغادر المنزل في 6 صباحًا وأعود 12 مساء، لذلك كان لايوجد وقت للعودة لشخصيتي الحقيقية".

وأكدت "جودة" أنها لم تأخذ أي إلهام من شخصيات إعلامية لتجسيد شخصية "جومانا" في المسلسل، بل قامت بابتكارها بنفسها.

أحداث مسلسل حرب نفسية

وتدور أحداث المسلسل هو رحلة بحث وهروب من خلال أحداث مشوقة يستمر خلالها "مصطفى درويش" في البحث والمطاردة لفك لغز الجرائم العديدة المرتكبة وعلاقة جمانة وشهد بها.

أبطال مسلسل حرب نفسية

ومسلسل حرب نفسية من بطولة كل من أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكي، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.