أكبر تغيير وزاري في تاريخ مصر.. شردي: سيكون هناك متابعة ومحاسبة

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جدة - نرمين السيد - الإعلامي محمد مصطفى شردي
أوضح شردي خلال الحلقة أن الحكومة الجديدة تتميز بانخفاض متوسط أعمار الوزراء والمحافظين، مما يعكس رغبة لدى القيادة السياسة في ضخ دماء جديدة.
وذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه مع الحكومة الجديدة، شدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة وأهمية احترام الخبرة التراكمية، مشيرًا إلى أن هذه الثقافة ضرورية في المجتمع.
وأكد محمد شردي أن مغادرة بعض الوزراء لمناصبهم لا يعني أنهم قصروا في أداء واجباتهم، بل قدموا ما عليهم في فترات سابقة.
وأوضح أننا نشهد الآن أكبر تغيير وزاري في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشرف شخصيًا على متابعة ومحاسبة الحكومة الجديدة.
وأشار شردي إلى أن الوزراء الجدد يؤكدون التزامهم بالاهتمام بالمواطن وتخفيف الأعباء عنه، مضيفًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يعبر عن شكره وامتنانه للمواطن المصري على تحمله وصبره خلال الفترات الصعبة.
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