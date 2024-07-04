أكبر تغيير وزاري في تاريخ مصر.. شردي: سيكون هناك متابعة ومحاسبة

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON، إن أمس الأربعاء 3 يوليو 2013، يوافق ذكرى إنهاء حكم "المعزول" واستعادة مصر، وهو مناسبة تشهد تغييرات كبيرة في الحكومة، مشيرًا إلى أن التشكيلة الجديدة تضم 100 شخصية جديدة بأهداف واضحة ومحددة.





أوضح شردي خلال الحلقة أن الحكومة الجديدة تتميز بانخفاض متوسط أعمار الوزراء والمحافظين، مما يعكس رغبة لدى القيادة السياسة في ضخ دماء جديدة.

وذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه مع الحكومة الجديدة، شدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة وأهمية احترام الخبرة التراكمية، مشيرًا إلى أن هذه الثقافة ضرورية في المجتمع.

وأكد محمد شردي أن مغادرة بعض الوزراء لمناصبهم لا يعني أنهم قصروا في أداء واجباتهم، بل قدموا ما عليهم في فترات سابقة.

وأوضح أننا نشهد الآن أكبر تغيير وزاري في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشرف شخصيًا على متابعة ومحاسبة الحكومة الجديدة.

وأشار شردي إلى أن الوزراء الجدد يؤكدون التزامهم بالاهتمام بالمواطن وتخفيف الأعباء عنه، مضيفًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يعبر عن شكره وامتنانه للمواطن المصري على تحمله وصبره خلال الفترات الصعبة.