الجوازات السعودية توضح خطوات تنفيذ خدمة إشعار صاحب العمل عبر بوابة مقيم

الرياض - محمد الاطلسي - خدمة إشعار صاحب العمل أحد أحدث الخدمات الإلكترونية التي وفرتها المديرية العامة للجوازات للجميع عبر بوابة مقيم الإلكترونية، فقد عملت على توضيح كافة تفاصيل الاستفادة من الخدمة بكل سعوبة، لذا نوضح الخطوات التي تم الإشارة لها حتى تستطيع المنشآت من الحصول فورًا على الإشعارات، وذلك من خلال إضافة الرقم الخاصة بهوية الزائر أو رقم الإقامة، كما يمكن أيضًا تحديد نوع التنبيهات المرغوب بها.خدمة إشعار صاحب العمل

لجوازات كشفت من خلال الحساب الرسمي الخاص بها عبر منصة أكس الرقمية، الألية التي بموجبها يتم تنفيذ خدمة إشعار صاحب العمل بشكل صحيح:في البداية يجب الانتقال مباشرةً إلى رابط بوابة مقيم.

• تسجيل الدخول إلى البوابة ثم اختيار قسم الخدمات المساندة.

• تحديد تبويب خدمة التنبيهات.

• عليك الآن إنشاء طلب جديد

• ثم بعد ذلك تحديد نوع التنبيه.

• تحديد نوع المعرف المطلوب.

• إدخال البيانات اللازمة.عقب الانتهاء يتم النقر فوق كلمة تأكيد.

المديرية العامة للجوازات بالسعودية كشف خلال الساعات الأخيرة تفاصيل هامة بشأم خدمة تعديل الاسم المترجم، وذلك فيما يخص هوية مقيم للمنشآت، فقد أشارت إلى أنها تتطلب بضع خطوات بسيطة، كما أنها عملت على توفير خدمة الطباعة السريعة لها من خلال بوابة مقيم.خطوات تعديل الاسم المترجم

في إطار الحديث حول لخدمات التي أتاحتها الجوازات السعودية للمقيمين على أرض السعودية من خلال بوابة مقيم، قامت خلال الساعات الأخيرة على توضيح الخطوات اللازمة من أجل تغير الاسم المترجم، وقد جاء ذلك على النحو التالي:

• في البداية يجب الانتقال إلى رابط بوابة مقيم الإلكترونية.

• يجب إجراء البحث عن مقيم.

• ثم بعد ذلك يتم إضافة رقم الإقامة بشكل صحيح.يتم عرض ملف المقيم.

• تحديد تبويب خدمات الجوازات ثم خدمة تعديل الاسم المترجم

• متابعة الخطوات لحين الانتهاء تمامًا.