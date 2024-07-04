ناقد رياضي: الزمالك لعب مباراة سيراميكا بسبب غياب الثبات في قرارات المجلس والجماهير كشفتهم

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الناقد الرياضي مصطفى جويلي تحية لجماهير نادي الزمالك بعد مقاطعتها لمباريات الفريق، معبرًا عن استيائه من قرارات مجلس الإدارة في برنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي عبد الناصر زيدان.

مصطفى جويلي: الزمالك لعب مباراة سيراميكا بسبب غياب الثبات في قرارات المجلس والجماهير كشفتهم

أضاف جويلي: "مجلس إدارة نادي الزمالك ليس لديه كلمة ثابتة، وهذا هو السبب في خوض لقاء سيراميكا بعد انسحاب الفريق من مواجهة الأهلي، والذي لم يكن له مبرر سوى الخوف."

وأردف قائلًا: "ما كان الفائدة من إصدار البيانات الكبيرة إذا لم يكن هناك أي مطلب تحقق في النهاية؟ في النهاية، تراجعت عن كلامك."

واختتم جويلي تصريحاته بالتأكيد على وعي جمهور الزمالك، قائلًا: "الجمهور عرف أن المجلس غير جاد، فقاطعوا حضور المباريات، وهذا كان رد قوي ورسالة واضحة لمجلس إدارة النادي الأبيض برفضهم للقرارات الأخيرة."