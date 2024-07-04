نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة خضراء.. بشرى تشارك في مهرجان عمان السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سافرت الفنانة بشرى المشاركة في افتتاح مهرجان عمان السينمائي الدولي، والذي يقام في دولة عمان.

وقامت بمشاركة صورًا لها أثناء استعدادها لحضور المهرجان عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات والتعليقات على إطلالتها.

أفلام مصرية في مهرجان عمان

تشارك مصر بستة أفلام في مسابقات الدورة الخامسة لمهرجان عمان السينمائي الدولي (أول فيلم)، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 11 يوليو الجاري، نرصدها من خلال التقرير التالي:





فيلم "وحشتيني"





يشارك فيلم "وحشتيني" في مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدراما، حول طبيبة نفسية تحاول التصالح مع والدتها، التي ترقد على فراش الموت، ويتعين عليها مواجهة ماضيها المؤلم خلال رحلة تقودها إلى مصر، وبالأخص مدينة الإسكندرية.





فيلم "وحشتيني" بطولة: فاني آردان، ونادين لبكي، وهاني عادل، وليلى عز العرب، وإنعام سالوسة، وهو من إخراج تامر روجلي، الذي تعاون في كتابته مع ماريان بران، ويسري نصر الله.





فيلم "هوليوود جيت"





يشارك فيلم "هوليود جيت" في مسابقة الأفلام العربية الوثائقية الطويلة، والذي يستعرض فترة تاريخية، عندما انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان بعد الحرب التي استمرت 20 عاما، وسيطرت طالبان على هذا البلد المنكوب، ليعثروا سريعا على قاعدة عسكرية أمريكية محملة بأسلحة تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار أمريكى.





فيلم "هوليوود جيت" من إخراج إبراهيم نشأت، الذي شارك في كتابته مع طلال ديركي، وشين بوريس.





فيلم "سموكي آيز"





يشارك فيلم "سموكي آيز" في مسابقة الأفلام العربية القصيرة، وتدور أحداثه حول فتاة تخطط لموعدها الغرامي مع حبيبها، وأثناء رحلة ليلية بالسيارة في شوارع القاهرة ينقلب لقاؤهما إلى ذكرى سيئة، ستحملها معها طويلا.





فيلم "سموكي آيز" بطولة: ملك بازيد، ومروان موسى، ونورين أبو سعدة، ومحمد أبو غالي، وهو من تأليف نانسي علي، وإخراج علي علي.









فيلم "الترعة"





يشارك فيلم "الترعة" في مسابقة الأفلام العربية القصيرة أيضا، وتدور أحداثه حول صبي صغير يذهب إلى جدول مسحورة، ويشهد شيئا سيحدد مصيره.



فيلم "الترعة" بطولة: هبة خيال، ومحمود عبد العزيز، وسارة شديد، وهو من تأليف وإخراج جاد شاهين.



فيلم "باب الشمس"







يعرض فيلم "باب الشمس" بجزأيه "الرحيل" و"العودة"، ضمن قسم إضاءة، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب إلياس خوري، وتدور أحداثه حول مناضل فلسطيني ينضم للمقاومة في لبنان، بينما تفضل زوجته البقاء في فلسطين، فيتقابلان من حين لآخر في مغارة باب الشمس.





فيلم "باب الشمس" بطولة: ريم تركي، وعروة نيربية، وباسل خياط، وهيام عباس، وحلا عمران، وميادة درويش، وأحمد الأحمد، وهو من تأليف محمد سويد، وسيناريو وحوار وإخراج يسري نصر الله.









فيلم "هجان"



يعرض فيلم "هجان" ضمن قسم إضاءة أيضا، ويحكي قصة صبي يتيم تربطه علاقة خاصة بناقته، إلى أن تحدث مأساة تغير حياته بالكامل، وتجعله يخوض سباقات الهجن من أجل الحفاظ عليها.



فيلم "هجان" بطولة: عمر العطاوي، وعزام النمري، وتولين بربود، وعبد المحسن النمر، وشيماء الطيب، وإبراهيم الحساوي، ومحمد هلال، وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.

