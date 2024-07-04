نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شيماء سيف تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت اسم النجمة شيماء سيف تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورها بإطلالة متميزة ورشاقة.

حيث شاركت شيماء سيف جمهورها بفيديو لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تبرز رشاقتها وجمال جسادها بعد خسارتها لوزنها.



تعليقات الجمهور على منشور شيماء سيف



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الجمال عدى الكلام، ايه الرشاقة دي، فيما علقت الفنانة مي كساب بسم الله ما شاء الله قمرة يا روح قلبي، لترد الأخير وتقول:قلبوو.

شيماء سيف تكشف عن سر رشاقتها

وقالت شيماء سيف خلال تصريحات تليفزيونية مؤخرا: "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة "ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاته ولكن كنت بأقول كده عشان صحتى كانت كويسة".

وأضافت: "فجأة ودون سابق إنذار رجلى وجعتنى وركبتى ما كنتش قادرة منها وكان عندي وجع فظيع كلمت دكتور قال لى لازم نعمل تغيير مفصل حالا".

آخر أعمال الفنانة شيماء سيف



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة شيماء سيف مسرحية ملك والشاطر على خشبة مسرح بكر الشدي بـ المملكة العربية السعودية، وحققت نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا.

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية ملك والشاطر على خشبة مسرح بكر الشدي حتى يوم 6 يوليو المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي بالمملكة العربية السعودية.



أبطال مسرحية ملك والشاطر



تضم مسرحية ملك والشاطر بجانب الفنان أحمد عز، عدد من نجوم الفن، يأتي في مقدمتهم: يسرا، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.

قصة مسرحية ملك والشاطر



وتدور أحداث مسرحية ملك والشاطر، حول شخصية الشاطر حسن التي يقدمها أحمد عز، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.