"أنا بدأت وأنا صغيرة".. ميمي جمال تكشف عن كواليس مشوارها الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة ميمي جمال، مساء أمس، ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشفت خلال اللقاء عن كواليس مشوارها الفني والعديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية.

وقالت "جمال" عن بداياتها في عالم الفن:" أنا بحب أوي التمثيل، ولو حبيت الدور اللي بعمله هعرف اعمله هتلاقيني اتحولت للشخصية اللي أنا بعملها، أنا بحب هذه الشغلانة ولذلك أعطيها كل حاجة عندي، وأنا بدأت الشغلانة من بدري وأنا صغيرة فتعلمت الاندماج في الشخصيات التي أقدمها".

وأضافت:" وتعلمت من الفنانين الكبار أمثال فاتن حمامة ونادية لطفي ورشدي أباظة وكنت أراقبهم في التصوير، فأصبح لدي مخزون فني ضخم".



آخر أعمال ميمي جمال

ويذكر أن، آخر أعمال الفنانة ميمي جمال في الدراما، هو مشاركتها في مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق العمل نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان.

أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين"

وشارك في بطولة مسلسل "الحشاشين" بجانب الفنان كريم عبد العزيز كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين ، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

أحداث مسلسل "الحشاشين"

وتدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.