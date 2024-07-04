سياسي سعودي بارز يزف بشرى لليمنيين .. تابع التفاصيل !

الرياض - محمد الاطلسي - زف الصحفي والإعلامي السعودي مساعد رئيس التحرير في صحيفة عكاظ عبدالله آل هتيلة خبر سار لكل اليمنيين عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس : المؤكد أن ‎اليمن سيعود سعيداً بدولة ذات ‎قرار وسيادة..

واضاف الأمنية أن تكون العودة ‎سلمية.. يكفي حروباً.

هذا وتدعم المملكة العربية السعودية المفاوضات اليمنية واحلال السلام في اليمن .

فيما أكد ناشطون بأن القرار اتخذ من المملكة العربية السعودية بأن تنعم اليمن بالسلام حربا او سلما وهو قرار اتخذ لارجعة فيه .

هذا ولازالت الفرصة امام الجماعة الحوثية في العاصمة العمانية مسقط بأن تخضع للسلم افضل لها من إنهاء مصيرها وأن تنتهي وبدلا من أن تشارك قد تخسر للأبد .