اخبار الخليج

سياسي سعودي بارز يزف بشرى لليمنيين .. تابع التفاصيل !

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - زف الصحفي والإعلامي السعودي مساعد رئيس التحرير في صحيفة عكاظ عبدالله آل هتيلة خبر سار لكل اليمنيين عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس : المؤكد أن ‎اليمن سيعود سعيداً بدولة ذات ‎قرار وسيادة..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واضاف الأمنية أن تكون العودة ‎سلمية.. يكفي حروباً.

 

 

هذا وتدعم المملكة العربية السعودية المفاوضات اليمنية واحلال السلام في اليمن .

فيما أكد ناشطون بأن القرار اتخذ من المملكة العربية السعودية بأن تنعم اليمن بالسلام حربا او سلما وهو قرار اتخذ لارجعة فيه .

 

 

هذا ولازالت الفرصة امام الجماعة الحوثية في العاصمة العمانية مسقط بأن تخضع للسلم افضل لها من إنهاء مصيرها وأن تنتهي وبدلا من أن تشارك قد تخسر للأبد .

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا