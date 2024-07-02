هكذا هنأ وليد توفيق نجوى كرم بمناسبة زواجها

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان وليد توفيق على تهنئة صديقته الفنانة نجوى كرم، حيث شارك "وليد" جمهوره بصورة تجمعه بالشمس الذهبية،من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" شمس الغنية اللبنانية رفيقة العمر، الصديقة الغالية والوافية نجوى كرم ألف مبروك من قلبي زفافك من الصديق الغالي الحبيب عمر الدهماني".



وأضاف:"بتمنا لكن من قلبي كل الفرح والسعادة وأحلي أيام وألف مبروك".



تعليقات الجمهور على منشور وليد توفيق

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يكرمها ويحفظها من كل شر يارب العالمين، ربنا يسعدهم ويبارك فيهم يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال وليد توفيق

والجدير بالذكر آخر أعمال وليد توفيق أغنية ببعت سلام، والتي حازت على إعجاب الجماهير.



كلمات أغنية ببعت سلام

كل يوم ببعتلك السلام

والرسايل ليه مبتتقريش

يكون في علمك مش بنام

وإنت غايب عني مش بعيش

إنت نور الدنيا انت

وغيرك إنت مليش

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

إنت نور الدنيا انت

وغيرك إنت مليش

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد