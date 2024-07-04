نيللي كريم تخطف الأنظار في باريس

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الممثلة نيللي كريم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام" ٠

ظهرت نيللي في الصورة وهي فستان بني اللون ، تركت شعرها منسدلًا ٠

نيللي كريم تكشف عن رأيها فى فيلم "ولاد رزق 3"

أعربت نيللي كريم عن فخرها بكون أول ظهور لها أمام الكاميرا كان مع المخرج طارق العريان في إعلان. وأضافت أنها ستشارك في الجزء الرابع من "ولاد رزق" والأجزاء المقبلة، بناءً على وعد من العريان.

ووجهت الفنانة نيللي كريم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على اهتمامه بالفن والفيلم، وأشادت بقدرته على جمع هذا العدد الكبير من النجوم، متمنية أن يتعاونوا في أعمال مستقبلية.



أعمال الفنانة نيللي كريم القادمة

وانتهت الفنانة نيللي كريم مؤخرًا تصوير فيلم "هابي بيرزداي"، والذي دخل مراحله الأخيرة من المونتاج والمكساج. تم تصوير الفيلم في عدة مناطق شعبية مثل بولاق أبو العلا وإمبابة والقناطر الخيرية، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش قضايا هامة أبرزها عمالة الأطفال.

الفيلم من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، ومجموعة من الأطفال وضيوف الشرف. العمل من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج شركة Sky Limit للمنتج أحمد دسوقي.

ميزانية إنتاج الهيئة العامة للترفية في فيلم "ولاد رزق 3"



تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن ميزانية إنتاج فيلم "ولاد رزق 3: القاضية". وأوضح آل الشيخ أن موسم الرياض ساهم في إنتاج الجزء الثالث من الفيلم بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار، إلا أن هذا الرقم ارتفع ليصل إلى 8 ملايين دولار، ما يعادل نحو 600 مليون جنيه مصري.

وأكد أن الأرقام مبشرة للغاية في السعودية ومصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الدعاية التي انتشرت في الوطن العربي عن "ولاد رزق 3" غير مسبوقة.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق

أبطال فيلم "ولاد رزق 3"



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.