نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمد العمروسي ضيفا في برنامج "عيش صباحك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان محمد العمروسي، اليوم، ضيفا في برنامج "عيش صباحك" ، الذي يقدمه الإعلاميين يوسف التهامي وفانا إمام، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياته الشخصية ومشواره الفني، ويتحدث أيضا عن أحدث أعماله الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية لراديو "نجوم إف إم" البوستر الرسمي للحلقة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، وعلقت عليه: " استنوا الفنان محمد العمروسي في عيش صباحك مع ڤانا إمام ويوسف التهامي على نجوم إف إم".

آخر أعمال محمد العمروسي

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد العمروسي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "المعلم"

شارك في بطولة مسلسل "المعلم" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم:مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ، طارق النهري، منذر رياحنة، سلوى عثمان، محمد العمروسي، أحمد فؤاد سليم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، ومن إخراج مرقس عادل.