خاص| نور محمود: "تيتا زوزو" رسالة مهمة للاهتمام بالعائلة.. وإسعاد يونس مفيش أجمل من كواليسها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان نور محمود تفاصيل مشاركته في مسلسلة الجديد الذي يحمل اسم "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، المطوع من 30 حلقة، والتي من المقرر عرضة الفترة المقبلة.

أوضح نور محمود في تصريحات خاصة للفجر الفني أن هدف مسلسل "تيتا زوزو" يتمثل في تقديم فكرة تدور حول إطار درامي إجتماعي، حيث يسلط الضوء على الأحفاد وعلاقات العمل، ويهدف المسلسل إلى إيصال رسالة مهمة حول التكاتف والاهتمام بالعائلة، باعتبارها الدعم والسند في النهاية.

وعن تعاونة مع المخرجة شيرين عادل قائلا: "أحبها كثيرًا على المستويين المهني والإنساني، وهي شيء أقدّره بشكل كبير، ويشرفني أن يكون مسلسل "تيتا زوزو" هو العمل الثاني الذي يجمعني معها بعد مسلسل "محارب"، وأكثر ما يميزها هو حبها الشديد للممثل ورغبتها في إخراج أفضل ما عنده، لا يوجد ممثل في العالم لا يتمنى شيئًا أكثر من ذلك".

وتحدث نور محمود عن كواليس تصوير المسلسل وعلاقة فريق العمل في التصوير قائلا: "لم تجمعني مشاهد مع الفنان صلاح عبد الله إلي هذه اللحظة، ولكن التقيت به في مسلسل آخر وهو شخصية عظيمة، وإسعاد يونس مفيش أجمل وألطف من كواليس عملها التي تشع بالإيجابية، والجميع يشعر بالسعادة معها وهي شخصية رائعة".

أحداث مسلسل تيتا زوزو

تدور أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار اجتماعي خفيف، حول مشاكل العائلية مع الأبناء والأحفاد، حيث تقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

‏مسلسل" تيتا زوزو " من إخراج شيرين عادل وكتابة محمد عبد العزيز، ويشاركها في البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.