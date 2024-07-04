اليوم.. صابرين ضيفة فاطمة مصطفى في برنامج "الراديو بيضحك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة صابرين، اليوم، ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامجها "الراديو بيضحك"، المذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار حول مشوارها الفني وأحدث أعمالها الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنانة صابرين، وعلقت عليه قائلة: "استنوا الفنانة صابرين بكرة الساعة 5 في الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090 ".

آخر أعمال صابرين

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "مسار إجباري"

وشارك في بطولة مسلسل "مسار إجباري" عدد كبير من النجوم أبرزهم:أحمد داش ،عصام عمر، صابرين، بسمة، محمود البزاوي، رشدي الشامي، جوري بكر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج نادين خان.

أحداث مسلسل "مسار إجباري"

ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة تعتمد على جريمة قتل، وحول الشابان أحمد داش وعصام عمر، وكل منهما يعيش حياة مختلفة عن الآخر، ثم يكتشفان أنهما أخوان من الأب، الذي يموت في بداية الأحداث وقدم دوره محمود البزاوي، والعمل مكون من 15 حلقة.