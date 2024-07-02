هل كثرة الديون تعتبر غضبا من الله؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - برنامج فتاوى الناس

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن المسلم لابد وألا يوقع نفسه في الدَّين إلا إذا كان يحتاج بشدة إلى الأموال.





جاء ذلك، خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الناس"، والذي يذاع على قناة الناس الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وأضاف أن النبي الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على أحد الصحابة كان عليه دَيْن؛ حيث قال: "صلوا على صاحبكم". وشدد على أن أمر الدَّيْن أمر شديد وكبير، وهذا يعتبر من الابتلاء، مشيرا إلى أن الدين من الممكن أن يكون بسبب ذنب اقترفه المسلم، وقد يكون تكفيرا لذنوب ارتكبها في حياته.

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