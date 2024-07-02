نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان السيد: الأهلي حقق مكاسب كثيرة أمام الطلائع.. وطاهر أخطأ لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي قدم مستوى رائع أمام طلائع الجيش، وكانت أفضل المباريات من حيث المستوى للاعبي الفريق الاحمر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عمرو السولية ومحمد عبدالمنعم قدموا مستوى جيد.

تصريحات رمضان السيد

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "محمد عبدالمنعم سجل هدفًا رائعًا من الكرة العرضية، بعدما سدد بوجه القدم في شباك حارس طلائع الجيش، وهو يمتلك المهارة وبدايته كانت في مركز المهاجم، وياسر رجب مدربه في القطاع هو من قام بتغيير مركزه ليلعب في الدفاع".

وأضاف: "كريم فؤاد قدم مستوى مميز أمام طلائع الجيش، وبدأ يدخل للعمق ويتعاون بشكل أفضل مع حسين الشحات، كما أنه بدأ يسدد على المرمى كثيرًا، وهو شئ ملحوظ، ووسام أبوعلي من المهاجمين الجيدين ويبذل مجهود كبير، وهو يتحرك على الأطراف ويقوم بالضغط على الدفاع، كما أنه متعاون للغاية، وسجل هدف جيد".

وواصل: "طاهر محمد طاهر قدم مستوى جيد، لكنه اخطأ بالحركة التي قام بها بالاحتفال بعد الهدف الذي سجله، وعندما يقدم مستوى جيد الكل يشيد به، ولكن عندما يكون مستواه متراجع يتعرض للانتقادات".

وتابع: "أي لاعب في الأهلي موجود تحت الضغط ولا بد أن يقدم أفضل مستوى في كل مباراة، ولو استمر طاهر بنفس المستوى لمدة مباراتين، وكان هناك تفكير في رحيله، سيتم التراجع بكل تأكيد وسيلعب المباريات القادمة مستمرة.. طاهر عليه أن يلوم نفسه فقط".

وزاد: "كولر حقق مكاسب كثيرة في لقاء طلائع الجيش، بعد عملية التدوير في المباراة واراحة اللاعبين وتحقيق المكسب وبأداء جيد، وادار اللقاء بشكل مميز، والأهلي أرسل إنذار شديد اللهجة لبيراميدز بأنه قادم لصدارة الدوري".

وتابع: "مشكلة بيراميدز في الكلام الكثير وعدم قدرتهم على التواصل جيدا، وهم يمتلكون مدير فني جيد ونجح في صناعة الفارق وحقق مكاسب كثيرة في الدوري المصري".

وأتم: "الأهلي بدأ يلعب بشكل أفضل وتحسن المستوى كثيرا، ومواجهة بيراميدز ستكون قوية، ولو استمر أداء الفريق الأحمر على هذا المستوى فأن حظوظه كبيرة في تحقيق المكسب، فيما تراجع بيراميدز بشكل واضح وقدم مستوى غير جيد أمام سموحة، والمباراة متساوية بين الناديين".