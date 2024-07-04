نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انضمام ثنائي المصري رفعت والجبالي لقائمة منتخب الناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باختيار الثنائي سيف رفعت وسيف الجبالي، لاعبي فريق المصري تحت 16 عامًا (الفئة العمرية 2008)، للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين.

انضمام ثنائي المصري لقائمة منتخب الناشئين

يعقد المعسكر في القاهرة خلال الفترة من الخامس وحتى العاشر من يوليو الجاري، استعدادًا لخوض تصفيات شمال إفريقيا 2024 المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2025.

يشغل سيف رفعت مركز الظهير الأيمن، بينما يلعب سيف الجبالي كوسط مهاجم.

وقد سبق لهما الانضمام لصفوف المنتخب تحت قيادة المدرب أحمد الكاس في عدد من التجمعات السابقة، مما يعكس ثقة الجهاز الفني في قدراتهما ومهاراتهما.

يعد انضمام رفعت والجبالي للمنتخب خطوة هامة في مسيرتهما الكروية، ويأمل النادي المصري أن يساهم اللاعبان في تحقيق نتائج إيجابية للمنتخب الوطني في التصفيات القادمة.