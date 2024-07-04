نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يرحب بانضمام ثنائي الأهلي إلى المنتخب الأولمبي بإستثناء هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موافقته على فكرة انضمام بعض اللاعبين للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024.

كولر يوافق على انضمام لاعبي الأهلي إلى المنتخب الأولمبي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كولر رحب بفكرة انضمام محمد الشناوي أو مصطفى شوبير إلى المنتخب الأولمبي".

وأضاف:" بينما رفض مارسيل كولر رفضا قاطعا، فكرة انضمام إمام عاشور لاعب خط وسط الأهلي إلى المنتخب الأولمبي، نظرا لحاجة الفريق لخدماته؛ كما أبلغ المسئولين أن هذا اللاعب خط أحمر"

واختتم:" كل ما تم تداوله حول رفض الأهلي فكرة انضمام لاعبي الفريق تحت السن إلى المنتخب الأولمبي غير صحيح".