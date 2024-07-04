نصيحة مهمة من أمين الفتوى لكل شخص يعتقد نفسه محسودًا (فيديو)

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الأربعاء، على سؤال حول: "حكم الشخص الذى يعلق كل ما يحدث له على شماعة الحسد، وكذلك الشخص الذى لا يؤمن نفسه من الحسد؟".





الحسد

وأوضح فخر: "أما عن النوع الأول فيجب علينا أن ننصحه ألا يلقي كل شيء على الحسد أو العين أو السحر أو كذا لأن هذا سيعيش في هذه الحالة طول حياته لماذا لأن كل ما وجدت كل ما أمكن".

أجد لنفسي مبررًا فأجد واستدعت حتى أقنع نفسي إنني قد فعلت كل ما ولكن هذه الأزعاجات كانت بسبب الخارج عني هو العين أو الحسد أو السحر أو كذا أو كذا سأظل على ما أنا عليه ولن أتحرك ليه لإنني لم استبعد أسباب النجاح حقيقي في أن أبذل جهدا وأعالج أخطائي".

وتابع: "أما الثاني فنذكر بقول سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم (اعقلها وتوكل)، وتوكل يعني ايه يعني اعقل الدابة ثم توكل على الله سبحانه وتعالى، اربطها علشان ما تهربش منك، إذًا علينا أولًا أن نأخذ الأسباب ثم وبعد ذلك نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونحن مطمئنين طيب".

تغطية قناة الناس للهجرة النبوية

وتقدم قناة الناس لجمهورها الكريم تغطية خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ وأهم الدروس المستفادة منها، وذلك يوم الأحد المقبل، الساعة الواحدة ظهرًا على مدار اليوم.

وتستضيف القناة نخبة متنوعة من كبار العلماء والدعاة يتخللها باقة مختارة من البرامج التراثية النادرة وفقرات من الإنشاد والمديح النبوي.

وتستعرضُ القناة فيها الدروس المستفادة من هجرة سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فى كل حياتنا الاجتماعية والعملية.