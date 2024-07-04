نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. توت عنخ آمون ينفي رغبته في التعاقد مع رودينا وأمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى مسئولو فريق توت عنخ آمون ما تردد من أنباء حول رغبة توت عنخ آمون في التعاقد مع اللاعبة رودينا عبد الرسول لاعبة فريق دلفي السكندري.

وأكدت مريم هشام المدير الرياضي لفريق توت عنخ آمون لكرة القدم النسائية للفجر الرياضي على أن إدارة توت عنخ آمون كانت قد تقدمت بعرض العام الماضي وتحديدًا مطلع شهر يوليو 2023 للتعاقد مع اللاعبة وتقدم توت عنخ آمون بعرض رسمي بمبلغ قيمته 85 ألف جنيه، وقوبل العرض من قبل إدارة دلفي بمغالة قيمة التعاقد مقابل مليون جنيه، مما أدى لقيام إدارة توت عنخ آمون بصرف النظر تمامًا عن صفقة اللاعبة رودينا في الوقت ذاته.

كما أوضحت مريم هشام عدم صحة الأنباء التي تتداول عن رغبة توت عنخ آمون في ضم اللاعبة أمل ناصر لاعبة المعادي واليخت، وأكدت مريم هشام أن توت عنخ آمون لم يتقدم بعرض لضم اللاعبة.

وطالبت مريم هشام ضرورة تحري الدقة في الأخبار الخاصة بفريق توت عنخ آمون والتأكد من المسئولين قبل نشر أي معلومات مغلوطة، قد يكون الغرض منها تشتت الفريق وإثارة البلبة.

وأشارت مريم هشام خلال تصريحها إلى أن تركيز فريق توت عنخ آمون كله حاليًا هو الإستعداد والتركيز القوي للظهور بشكل يليق بأسم مصر والكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا وتصفيات شمال إفريقيا المقرر إقامتها نهاية شهر أغسطس المقبل.