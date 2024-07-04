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أحمد جودة - القاهرة - تعجب الناقد الرياضي" محمد الشرقاوي" في تصريحات تليفزيونية رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، خلال برنامجه التليفزيوني " ملعب الشمس" عن موقف النادي الأهلي من ارسال لاعبيه للمنتخب الأولمبي المشارك في اولمبياد باريس.

الشرقاوي ينتقد الأهلي ويدعو لتعزيز المنتخب الأولمبي: "مصر فوق أي نادٍ

انتقد الشرقاوي موقف مسئولي النادي الأهلي وتعتنته" من وجهة نظره" في تدعيم كتيبة ميكالي قبل انطلاق منافسات اولمبياد باريس.

تابع الناقد الرياضي المفروض الأهلي يرسل لاعبيه، ويتمسك بموقفه في المساواة،يعني انت تبعت لاعبيك والاتحاد المصري يتعامل مع باقي الفرق وتؤكد انضمام اللاعبين الذين تم اختيارهم.

اختتم الشرقاوي:" مصر فوق اي نادي، يجب على الاتحاد ارسال القائمة كما تم اختيارها بناءًا على رغبة المدير الفني لمنتخبنا الاوليمبي والفرق تتحط امام أمر واقع.