نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الداخلية وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت طاقم حكام مباراة الأهلي والداخلية والذي جاء بقيادة مصطفى عثمان.

ويعاون عثمان كلا من محمد عزازي مساعد أول، محمد مجدي سليمان مساعد ثان، ويتواجد محمد العتباني حكما رابعا.

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل مواجهة الأهلي والداخلية عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري في مصر والشرق الأوسط.