بينهم السعودية ..الفلكي ميشال حايك يصدم الجميع بتوقعات خطيرة ستحدث في هذه الدول العربية !!

الرياض - محمد الاطلسي - توقع سيد التوقعات الفلكي اللبناني الأشهر في الوطن العربي ميشال حايك مجموعة من التوقعات الصادمة خلال الأيام القادمة بعد أن توقع ما حدث في السودان.

وكان ميشال حايك توقع غليان في غليان ثم انفجار في السودان وهو ماتحقق خلال مؤخرا باندلاع مواجهات بين ين قوات الدعم السريع والجيش السوداني أسفرت عن سقوط المئات.

وأعلن الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك، عددا جديدا من التوقعات للعام 2024، بعد ثلاثة أشهر على آخر التنبؤات، وذلك خلال برنامج “كتير هالقد” مع الإعلامي هشام حداد.

وتوقع حايك أن تستمر الزلازل في المنطقة، وأن زلزال تركيا وسوريا الأخير “جرس إنذار”، وأن المنطقة ستشهد زلازل في البر والبحر لا تشبه ما سبقها.

ولفت إلى أن كوكب الأرض سيشهد ظواهر غريبة، وشتاء لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، وكأن الكوكب يخلق من جديد، بحسب تعبيره.

وعن بلده لبنان، قال حايك إن هنالك تسوية مالية تشكل ربيعا ماليا للبلاد، وإن هنالك “ثوبا جديدا يفصل للبنان”، وستشهد البلاد نقلة مفاجئة.

وقال إن تركيا ستشهد هزات اقتصادية سياسية وأمنية، وإن صحة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تدعو إلى القلق، فيما سيتعرض اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى حادث يؤثر على مسيرته الرياضية.

وأكد أن السعودية سترسم خارطة للفن في لبنان، وأن الإمارات العربية المتحدة ستشهد “24 ساعة ما بيشبهوا قبلن ولا بعدن”.