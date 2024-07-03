نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفيق السيد: اتحاد الكرة يدرس تعيين سمير عثمان وعبدالرؤوف لإدارة لجنة الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن احتساب ركلة جزاء انبي ضد المقاولون العرب قرار صحيح من جانب حكم المباراة، ومحمد الصباحي حكم الفيديو من العناصر المميزة، وكنت أتمنى وجوده في الملعب.

وقال السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مدافع المقاولون تدخل بتهور شديد ضد لاعب إنبي، والكرة ركلة جزاء صحيحة".

وأضاف: "وجود عزب حجاج اضافة جيدة للجنة الحكام وهو قادر على ادارة اللجنة جيدًا.. وفيتور بيريرا أصبح يدرك بأنه سيرحل وأصبح "يلخبط" كل شئ، وكنت أتمنى اعلان رحيله حاليا وترك اللجنة لأي شخص آخر قادر على ادارتها".

وواصل: "التعيينات فيها لغط كثير جدا خلال الفترة الماضية، ومحمد فاروق يجب أن يكون له دورًا قويًا وكان لديه تاثير قوي في فترة سابقة، ولا أعرف وضعه حاليا مع بيريرا".

وأكمل: "هل من رحلوا عن لجنة الحكام كانوا مؤثرين، فهم لم يكونوا مسئولين عن الممتاز، بل بطولات آخرى مثل دوري القطاعات والكرة النسائية وأدوا مهمتهم على اكمل وجه، كان يجب أن يتم اعلان رحيلهم لأن الموسم انتهى بالنسبة لهم".

وزاد: "من العيب الحديث عن تدخل عصام عبدالفتاح في أي شئ يخص التحكيم، ولم أراه منذ فترة طويلة جدًا، وما تردد من أحد الاعلاميين بتدخل عبدالفتاح أمر غير صحيح، وهو كلام لا يعقل مطلقا".

وأكد توفيق السيد أنه كان يتمنى الابتعاد عن أي مشاحنات حاليا وعصام عبدالفتاح قيمة كبيرة لكنه أحيانا يندفع في حديثه وهو قيمة كبيرة ومحاضر في الكاف والفيفا، ومارك كلاتنبرج كان شخص جيد ولم يكن متفرغًا وهو الأزمة التي عجلت برحيله عن لجنة الحكام.

وتابع: "لو تواجد سمير عثمان وياسر عبدالرؤوف في اللجنة القادمة لإدارة ملف الحكام، سيكون هناك طفرة جيدة، والثنائي لديهم توافق مع كل الأندية، وسمعت أن الثنائي قد يتواجدان بنسبة كبيرة وفقا لما علمته، ولا يجب الاختيار بينهما، الأفضل وجود الثنائي معًا".

وأضاف: "اتوقع نجاح ياسر عبدالرؤوف وسمير عثمان، والنجاح مبني على شخصية الثنائي وهم الأنسب حاليا".

وتابع: "عصام عبدالفتاح تأثر بالتأكيد بخلافه مع النادي الأهلي وهو أكد في تصريحاته مؤخرا بأنه لن يعود للجنة الحكام مجددًا، وفي الوقت الحالي هو مستبعد تماما أيضا من الترشيحات بسبب تلك الخلافات، وهذا أمر لا يقلل منه فهو له تاريخ كبير".

وأتم: "الأندية الشعبية على مستوى العالم وليس في مصر فقط أي خطأ تحكيمي يكون ضدهم فأن الصدام يكون مع التحكيم قويًا.. والأزمة مع الأهلي والزمالك دائما تكون صعبة، كل الأندية تستحق الاحترام لان كل نادي يبحث عن حقوقه بالطرق الشرعية".