الصحة الفلسطينية: 4 شهداء وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال على مدينة جنين

جدة - نرمين السيد - جانب من الحملة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، وقوع 4 شهداء وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات إضافية إلى مدينة جنين بالضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صرة غرب نابلس بالضفة الغربية. وقبل 3 أيام، ازدادت عمليات الهدم في الضفة الغربية إثر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش، والإعلان عن بناء بؤر استيطانية جديدة، 5 مستوطنات يليها الإعلان عن 5300 مستوطنة ومزيد من آلاف الوحدات الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية.

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