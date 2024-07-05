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أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالنتائج التي يحققها الأحمر في الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أن المنافسة مع بيراميدز على بطولة الدوري هذا الموسم قوية للغاية.

بركات: الأهلي فاتح على الرابع في الدوري

قال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك منافسة قوية بين بيراميدز والأهلي، الذي لديه 4 مباريات حتى يتساوى مع فريق بيراميدز في عدد المباريات".

وأضاف: "في حالة فوز الأهلي بجميع مبارياته المؤجلة سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز، ولكن هناك مباراتين بين الفريقين لا نعرف نتيجتهما".

وتابع: "بيراميدز يعلن عن نفسه هذا الموسم في الدوري بشكل مختلف، نتائجه ومستواه مختلف، لذا المنافسة مستمرة مع الأهلي، الذي هو في حالة فنية جيدة مثله مثل بيراميدز".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام الداخلية، هو فاتح على الرابع في بطولة الدوري، وحقق عدة انتصارات متتالية، ولكن في مباراة اليوم كانت هناك فارق كبير بين الفريقين".