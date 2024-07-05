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أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في الفوز على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

بعد فوزه على الداخلية.. موعد مواجهة

الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الطلائع يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف الأهلي، حيث افتتح الأهداف وسام أبو على هدفين في الدقيقتين 35 و41، وإمام عاشور في الدقيقتين 60 و92، وسجل هدف الداخلية محمود أوكا في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يكون النادي الأهلي قد رفع رصيده للنقطة 54 في المركز الثاني، بعدما خاض 22 مباراة، استطاع حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

بينما تجمد الداخلية في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث خاض 29 مباراة، استطاع تحقيق الفوز في ٣ مباريات وتعادل في 10 وخسر في 16 لقاء.