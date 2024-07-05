دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة الداخلية التي أقيمت أمس، ويبدأ الفريق اليوم التركيز والاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر السابعة من مساء الأثنين المقبل في الجولة الـ30 لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يرغب المارد الأحمر في الفوز بها من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو قمة الدوري الممتاز التي يحتلها بيراميدز حالياً ،ويتطلع مارسيل كولر لتجهيز لاعبيه معنوياً وبدنياً لمواجهة الطلائع في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق ، ويشاهد المدير الفني مع لاعبيه ملخص لأداء الطلائع في المباريات الماضية أبرزهم مواجهة الفريقين قبل أسبوع في الدوري والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة ويتطلع المدير الفني لحسم مواجهة الأثنين المقبل مُبكراً.

ويستعيد الأهلي في مباراة الطلائع ، الثنائي أكرم توفيق ومروان عطية بعد غيابهما عن مواجهة الداخلية الأخيرة للإيقاف.

واستقر كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلى على الرحيل عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجارى وبحث خوض تجربة وتحدى جديد خارج أسوار قلعة الجزيرة، لاسيما بعدما خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الفترة الأخيرة، رغم إصابة التونس علي معلول الظهير الأيسر الأساسي، كون الدبيس هو بديل معلول داخل الأهلي.

ويعتمد مارسيل كولر على كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي منذ إصابة علي معلول، ويخرج كريم الدبيس من حساباته بشكل دائم، رغم اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية وتنفيذ التعليمات التى يطلبها منه المدير الفنى، ولكن تكون نتيجته أن يستبعده من قائمة الفريق الأحمر التي تخوض المباريات الرسمية.

ويركز كريم الدبيس على تقديم مستوى قوى خلال مشاركته رفقة منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 فى شهر أغسطس المقبل، من أجل لفت أنظار أندية أوروبية ترغب فى التعاقد مع مواهب شابة، ويهرب من جحيم كولر، أو على الأقل يقوده تألقه لاهتمام أحد الأندية بالتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة، فى ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة مع الأهلى.