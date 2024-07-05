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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث شريف حازم لاعب المارد الأحمر عن حقيقة استدعاء الاتحاد ومنتخب مصر الأولمبي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وأزمة اختيار القائمة النهائية استعدادا لمعسكر يوليو قبل السفر لأولمبياد باريس.

حقيقة طلب منتخب مصر ثنائي الأهلي لأولمبياد باريس

وقال حازم في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "الأندية في مصر أقوى من المنتخبات والأهلي والزمالك بالطبع عندما يقولون شئ سيحدث فعندما يقولون ان لديهم لاعبين يخافون عليهم يتم مراعاتهم واكيد هيطلبوا عبدالمنعم وإمام عاشور".

وتابع: "الأندية ليس عليها خطأ بالرفض هذا حقهم فهي مهمة وطنية بالنهاية وكذلك الأمر بالنسبة لريال مدريد الذي رفض مشاركة كيليان مبابي مع فرنسا بالأولمبياد".

واختتم حديثه: "الطبيعي من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجير ميكالي أن يطلب ضم إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم للقائمة التي ستخوض معسكر يوليو استعدادا لخوض مباريات أولمبياد باريس لأنه يريد الفوز وقال لإيهاب الخطيب هل يملك معلومة بشأن طلب منتخب مصر للاعبين أم لا ؟".