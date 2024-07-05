إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات إضافية إلى مدينة جنين

جدة - نرمين السيد - الاشتباكات في مخيم جنين

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات إضافية إلى مدينة جنين بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل.





وقبل ساعات، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة صرة غرب نابلس بالضفة الغربية. وقبل 3 أيام، ازدادت عمليات الهدم في الضفة الغربية إثر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش، والإعلان عن بناء بؤر استيطانية جديدة، 5 مستوطنات يليها الإعلان عن 5300 مستوطنة ومزيد من آلاف الوحدات الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية. ويقوم الاحتلال بهدم البنايات السكنية المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية، وغيرها في هذه المناطق بحجة البناء دون تراخيص، والحجة الثانية أن هذه أراض مملوكة لدولة الاحتلال، والحجة الثالثة كونها قريبة من القواعد العسكرية بحيث لا يمكن البناء في هذه المناطق، مؤكدةً أن هذه الحجج الواهية التي تتخذها دولة الاحتلال ذريعة لبناء المزيد من المستوطنات وللتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

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