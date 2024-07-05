سماعات الرأس.. ميتا تطلق إصدارا جديدا من نظام تشغيل «Quest»

جدة - نرمين السيد - أعلن مارك زوكربيرج عن إطلاق الإصدار 67 من نظام التشغيل "Horizon OS"، والذي سيأتي بميزة تجريبية جديدة تتيح لأصحاب سماعات الرأس "Quest" إمكانية أداء مهام متعددة باستخدام ما يصل إلى ست نوافذ افتراضية.





يمكن تفعيل هذه الميزة عن طريق الانتقال إلى الإعدادات، ثم القسم التجريبي، وتشغيلها، كما سيتمكن المستخدمون من تثبيت ثلاث نوافذ في تخطيط "مفصلي" مع إمكانية وضع ثلاث نوافذ أخرى وتغيير حجمها بحرية.

تتوفر هذه الميزة على أجهزة Quest Pro وQuest 2 وQuest 3، لكنها تبرز بشكل خاص عند استخدامها في وضع الواقع المختلط على Quest 3، حيث تدعم الواقع المعزز بشكل مشابه لتجربة Apple Vision Pro.

مع هذه النوافذ الإضافية، يمكن لمالكي Quest الآن الاستفادة من خيارات متعددة، بما في ذلك القدرة على التحرك دون فقدان النوافذ.

كما أضافت ميتا زر "عرض المسرح" الذي يعزل ويوسع أي نافذة بسرعة مع تعتيم النوافذ الأخرى.

يعمل هذا الزر مع المتصفح ومشغل الفيديو والتطبيقات والنوافذ ثنائية الأبعاد الأخرى داخل Horizon OS.

وأطلقت Meta أيضًا قسم Horizon Feed الجديد، الذي يسلط الضوء على المحتوى من منشئي محتوى محددين مثل A Wolf in VR وSteveKnows.

يهدف هذا القسم إلى تقديم نهج أكثر اجتماعية لاكتشاف التطبيقات والألعاب الجديدة، مما يتيح للمستخدمين الإعجاب بالمشاركات ومشاركتها مع الأصدقاء.

تشمل التغييرات الأخرى في الإصدار 67 إدخال الكتابة بالتمرير لتسهيل إدخال النص، ومسح رمز الاستجابة السريعة لإعداد الوصول إلى شبكة Wi-Fi (متاح فقط على Quest 3)، وتحسينات في أداء تتبع العين على Quest Pro، والقدرة على تحديد مدة وضع عدم الإزعاج.

تجدر الإشارة إلى أن التحديث سيتم طرحه تدريجيًا، لذا يُنصح المستخدمون بالتحقق بانتظام من توفر التحديث على أجهزتهم.