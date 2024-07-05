رئيس وزراء بريطانيا يقر بهزيمة حزبه في الانتخابات التشريعية

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جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
وخلال تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة، قال سوناك إن حزب العمال فاز في هذه الانتخابات التشريعية، لافتًا إلى أنه أجرى اتصالا بزعيم الحزب "كير ستارمر" لتهنئته على الفوز.
وأعرب سوناك عن أسفه وتحمله مسئولية الخسارة في هذه الانتخابات.
وكانت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة أظهرت فوز حزب العمال البريطاني بالأغلبية عقب حصوله على 326 مقعدا من مقاعد البرلمان لينهي بذلك حكم حزب المحافظين الذي سيطر على مقاليد الحكم لمدة 14 عاما.
وشملت الانتخابات التشريعية 650 دائرة انتخابية في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
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