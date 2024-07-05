نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب إسبانيا أمام ألمانيا في ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة ألمانيا وإسبانيا في بطولة يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.

بدأت إسبانيا مشوراها في البطولة بتصدر المجموعة الثانية في دور المجموعات برصيد 9 نقاط عقب الفوز في الثلاث مباريات على كرواتيا وإيطاليا وألبانيا في دور المجموعات ثم واجه الماتادور الإسباني نظيره منتخب جوروجيا في دور الستة عشر وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف.

في حين استهلت ألمانيا مشوراها في بطولة يورو 2024 بتصدر المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط وذلك بعد الفوز في مباريتين على المجر وأسكتلندا والتعادل في مباراة سويسرا ثم تأهلت إلي دور الستة عشر لمواجهة الدنمارك والتي فازت عليها بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المواجهة النارية في دور نصف نهائي يورو 2024 نظيره الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال.

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في يورو 2024

من المقرر أن تقام مباراة ألمانيا وإسبانيا يوم الجمعة 5 يوليو 2024 على إستاد شتوتجارت أرينا في ألمانيا.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 2 Max.

من المقرر أن يخوض منتخب إسبانيا مواجهة ألمانيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - إمريك لابورت - روبين لو نورماند - داني كارفخال.

خط الوسط: بيدري - رودري - فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين يامال.