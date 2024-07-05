زعيم حزب العمال البريطاني يحقق انتصارا كبيرا في الانتخابات التشريعية

حقق حزب العمال البريطاني انتصارًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية، منهيًا بذلك 14 عامًا من حكم حزب المحافظين ويفتح الطريق أمام كير ستارمر لدخول داونينج ستريت، حيث فاز بمقعد دائرته الانتخابية في لندن، مما يعزز فوز الحزب.





في وقت سابق من يوم الخميس، أظهر استطلاع للرأي أن كير ستارمر سيكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا، متوقعًا أن يحصل حزب العمال على أغلبية كبيرة في البرلمان.

أشار الاستطلاع إلى أن حزب المحافظين بقيادة ريشي سوناك سيواجه خسارة غير مسبوقة.

توقع الاستطلاع أن يفوز حزب العمال بـ 410 مقاعد من أصل 650 مقعدًا في البرلمان، مما ينهي 14 عامًا من سيطرة المحافظين على الحكومة، حسبما ذكرت "رويترز".

في المقابل، من المتوقع أن يحصل حزب المحافظين على 131 مقعدًا فقط، بانخفاض كبير من 346 مقعدًا عند حل البرلمان.

يعكس هذا التراجع العقوبة التي يفرضها الناخبون على المحافظين بسبب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم الاستقرار السياسي المستمر لسنوات، بالإضافة إلى التنافس الداخلي الذي شهد تعيين خمسة رؤساء وزراء مختلفين منذ عام 2016.

في الانتخابات الست الأخيرة، كانت نتائج استطلاع رأي واحدة فقط خاطئة، وذلك في عام 2015، عندما توقعت الاستطلاعات عدم تمكن أي حزب من الفوز بالأغلبية، بينما فاز المحافظون بالفعل بها، ومن المتوقع ظهور النتائج الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

فاجأ ريشي سوناك البلاد والعديد من أعضاء حزبه عندما دعا إلى إجراء الانتخابات في وقت مبكر، حيث كان من المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

يواجه المحافظون تراجعًا كبيرًا في استطلاعات الرأي، متأخرين عن حزب العمال بنحو 20 نقطة.