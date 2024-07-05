نشاط الرئيس في أسبوع.. السيسي يجتمع بالحكومة الجديدة ويوجه بالتطوير الشامل

جدة - نرمين السيد - وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، وجاء في:

يطيب لي أن أُرحب بكم اليوم ضيوفاً أعزاء على مصر مثمناً مشاركتكم في "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024" الذي نأمل أن يكون خطوة جديدة ومثمرة في علاقات التعاون التي تربط بيننا.

تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.

وها نحن نجتمع معاً للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024" الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.

وأودُ بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية على ما تقوم به من جهد لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.

إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إن مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

أرحب بكم مجدداً وأتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.

السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يؤكدان ضرورة حل القضية الفلسطينية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي توجت مؤخراً بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعكس الأهمية التي توليها مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما بوصفه ركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي، حيث يمثل مؤتمر الاستثمار أولى محطات تنفيذ هذه الشراكة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد أن انعقاد المؤتمر يعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد الرئيس على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، مجدداً تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع، كما اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة.

السيسي في ذكرى 30 يونيو: أجدد العهد معكم.. ومصممون معا على عبور كل التحديات

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: تأتي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

فمنذ أحد عشر عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود.

واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات.

تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين.

وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلاً المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب.

السيسي: المصريون أنهوا بثورة 30 يونيو فترة عصيبة من الفوضى والدمار

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو: تحتفل مصر اليوم بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهــوا فتــرة عصــيبة مــن الفوضـــى والدمــــار وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة

الإنسان المصري وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة.

ومنذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح.

خلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات وبنينا أساساً تنموياً بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء لم نترك قطاعا، إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة لم نهب المسئولية ولم نتجنبها مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم.

واليوم نقف على أرض صلبة دولة؛ مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار فى محيط إقليمي مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات دولة؛ تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة.

لا يخفى عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الإنسانية وصمت عنها المجتمع الدولي وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين وما بين محاولات خبيثة، لفرض التهجيـر القسـري نحـو أراضـي مصر.

كان موقف مصر، نبيلا وشريفا ووطنيا لم تصمت مصر – بالفعل قبل القول – عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم وكذلك، صمدت بعزة وكرامة أمام مساعى التهجير وأسمعت صوتها واضحا جليا حماية لأمنها القومى ومنعا لتصفية الحق الفلسطيني.

إن مصر - رغم التحديات - تمضى على طريق التنمية والنهضة وبإذن الله العلى القدير لا رجعة عن هذا المسار وعن تحقيق الحلم المصرى فى التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وهنا، أتوجه بالحديث إلى كل المصريين إلى كل رجل مصرى وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة مـن أجـل توفيـر الحياة الطيبة لأبنائهـم أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن أقول لهم: "إننى أعلم بشكل كامل حجم المعاناة وأؤكد لكم أن شغلى الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام."

وفي الختام، أتقدم بتحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن أبناؤنا الذين قدموا حياتهم ثمنا لبقاء الوطن وحمايته نشد على أيادي أسرهم، ونقول لهم:

إن شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحوا لأجله وسنعمل جميعا على بناء وطن قوى كريم يليق بحجم التضحية التى ستظل تاجا فوق رؤوسنا ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذى نتطلع إليه.

السيسي يجري اتصالا مع نظيره الموريتاني للتهنئة بإعادة انتخابه ‎

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لموريتانيا الشقيقة.

وقال: "أهنئ أخي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لموريتانيا الشقيقة، وأدعو الله تعالى أن يوفقه لخدمة وطنه ومحيطه العربي والإفريقي، في ضوء رئاسته للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، كما أتطلع إلي تعزيز التعاون بين بلدينا في جميع المجالات، لتحقيق التنمية والازدهار لشعبينا الشقيقين".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بترقية اللواء أ.ح عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من: الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع، والفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية، والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب السيد رئيس الجمهورية، واللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام، والدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوم 3 يوليو 2024، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضمن تشكيل الحكومة ما يلي:

الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد - رئيساً لمجلس الوزراء.

نواب رئيس الوزراء والوزراء:

الدكتور خالد عبد الغفار محمد - نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان.

الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير - نائباً لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل.

الفريق أول عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر - وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط - وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

محمود توفيق عبد الجواد قنديل - وزيراً للداخلية.

الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز- وزيراً للبيئة.

الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت - وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتور أشرف صبحى محمد عامر - وزيراً للشباب والرياضة.

الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور - وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

محمد محمد صلاح الدين مصطفي - وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.

الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم - وزيراً للموارد المائية والري.

الدكتور محمود مصطفي كمال عصمت - وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.

منال عوض ميخائيل - وزيراً للتنمية المحلية.

أحمد أشرف على كوجك - وزيراً للمالية.

شريف فتحي على عطيه - وزيراً للسياحة والآثار.

الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى - وزيراً للتضامن الاجتماعي.

الدكتور شريف محمد فاروق على مصطفى - وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.

الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي - وزيراً للخارجية والهجرة.

المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين - وزيراً للعدل.

المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر - وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

الدكتور أسامه السيد محمود الأزهري- وزيراً للأوقاف.

سامح أحمد زكى الحفني - وزيراً للطيران المدني.

شريف مجدي حسين شربيني - وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

علاء الدين فاروق زكي السيد - وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

محمد إبراهيم أحمد شيمي - وزيراً لقطاع الأعمال العام.

حسن محمد حسن الخطيب - وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.

محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم - وزيراً للعمل.

أحمد فؤاد عبد السلام هنو - وزيراً للثقافة.

محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد - وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.

كريم إبراهيم علي بدوي - وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

نواب الوزراء

المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغنى - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

منتصر مناع ميهوب جاد الحق - نائباً لوزير الطيران المدني.

المهندس أحمد محمد ضاهر حسين - نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المهندس مصطفى إبراهيم على الصياد - نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الدكتور سيد إسماعيل على أحمد - نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المهندس بكر محمد عبد الوهاب البيومي - نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتور أيمن محمد بهاء الدين البصال - نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي - نائباً لوزير الصحة والسكان.

الدكتور محمد محمود ناصر الطيب - نائباً لوزير الصحة والسكان.

الدكتور عمرو محمد قنديل شمس الدين - نائباً لوزير الصحة والسكان.

شريف محمد فتحي الكيلاني - نائباً لوزير المالية.

ياسر سمير صبحي كامل - نائباً لوزير المالية.

السفير نبيل رياض حبشى غطاس - نائباً لوزير الخارجية والهجرة.

السفير أبو بكر محمد حفني محمود- نائباً لوزير الخارجية والهجرة.

الدكتور حسام الدين محمد صلاح عثمان - نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المهندسة صباح محمد عبد اللطيف مشالي - نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

نهاد شاهين على شاهين - نائباً لوزير النقل.

المهندس ماجد محمد عبد الحميد متولي - نائباً لوزير النقل.

المهندس وجدي شحات عبد الحكيم رضوان - نائباً لوزير النقل.

المهندسة مرجريت صاروفيم مينا يوسف - نائباً لوزير التضامن الاجتماعي.

وليد حسين أبو المجد على - نائباً لوزير التموين والتجارة الداخلية.

يمنى أسامه فريد البحار - نائباً لوزير السياحة والآثار.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

‎وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.

كما أكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلاً عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.

وأكد أيضاً الرئيس أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وشدد على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وموجهاً بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.

هذا، وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء والحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات، مؤكدين للرئيس عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة.

السيسي يشهد أداء المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، أداء المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية وهم:

- الدكتور محمد سالمان موسى الزملوط - محافظاً للوادي الجديد

-الدكتور أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري - محافظاً للفيوم

- خالد شعيب محمود حسين- محافظاً لمطروح

- عمرو محمد حنفي محمود- محافظاً للبحر الأحمر

- إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو لمون- محافظاً للمنوفية

- الدكتور محمد هانئ جمال الدين غنيم- محافظاً لبني سويف

- أحمد خالد حسن سعيد - محافظاً للإسكندرية

- خالد مجاور محمد مجاور- محافظاً لشمال سيناء

- الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل رواش - محافظاً للقاهرة

- أشرف محمد إبراهيم الجندي - محافظاً للغربية

- طارق مرزوق محمد عبد المغني - محافظاً للدقهلية

ـ الدكتور عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج - محافظاً لسوهاج

- المهندس عبد المطلب ممدوح محمد عمارة - محافظاً للأقصر

- الدكتور هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف - محافظاً لأسيوط

- أكرم محمد جلال محمد - محافظاً للإسماعيلية

- الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطى أحمد - محافظاً لكفر الشيخ

- الدكتور خالد مبارك حسين بكري - محافظاً لجنوب سيناء

- الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل - محافظاً لأسوان

- المهندس حازم محمد حسن الأشموني - محافظاً للشرقية

- الدكتور خالد محمود عبد الحليم عبد العال - محافظاً لقنا

- محب حبشى خليل حبشي - محافظاً لبورسعيد

- طارق حامد محمد الشاذلي - محافظاً للسويس

- المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار- محافظاً للجيزة

- عماد أحمد محمود كدواني - محافظاً للمنيا

- المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية - محافظاً للقليوبية

- الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي - محافظاً لدمياط

- الدكتورة جاكلين عازر عبد الحليم عازر- محافظاً للبحيرة.

نواب المحافظين:

- إبراهيم عبد الهادي ياسين - نائباً لمحافظ القاهرة

- الدكتور عبد الله رمضان توفيق مصطفى - نائباً لمحافظ السويس

- المهندس أحمد عصام الدين أحمد موسى - نائباً لمحافظ الإسماعيلية

- الدكتورة إيمان عمر ريان عبد العزيز - نائباً لمحافظ القليوبية

- حنان مجدي نور الدين محمد - نائباً لمحافظ الوادي الجديد

- الدكتور محمد محمود إبراهيم أبو زيد - نائباً لمحافظ المنيا

- الدكتور حسام الدين فوزي أبو سيف - نائباً لمحافظ القاهرة

- الدكتور حازم عمر أحمد عمر- نائباً لمحافظ قنا

- الدكتور عمرو عثمان محمد نعمان - نائباً لمحافظ بورسعيد

- الدكتور عمرو مجدي مصطفى البشبيشي - نائباً لمحافظ كفر الشيخ

- بلال محمد السعيد عبد الحفيظ حبش - نائباً لمحافظ بني سويف

- إبراهيم ناجى عبد الفتاح الشهابي - نائباً لمحافظ الجيزة

- هند محمد أحمد عبد الحليم - نائباً لمحافظ الجيزة

- محمد إبراهيم لطفي موسي - نائباً لمحافظ المنوفية

- أشرف محمد سيد منصور - نائباً لمحافظ القاهرة

- المهندسة منى محمد رضا البطراوي - نائباً لمحافظ القاهرة

- الدكتور أحمد محمود عبد المعطى حسين - نائباً لمحافظ الشرقية

- المهندسة لبنى عبد العزيز حبيب السيد - نائباً لمحافظ الشرقية

- الدكتورة إيناس سمير محمد حافظ - نائباً لمحافظ جنوب سيناء

- المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم زينه - نائباً لمحافظ الإسكندرية

- الدكتور حازم محمد جودة الديب - نائباً لمحافظ البحيرة

- الدكتور محمد سامي صادق التوني - نائباً لمحافظ الفيوم

- الدكتور مينا عماد ثابت حنا - نائباً لمحافظ أسيوط

- الدكتورمحمد عبد الهادي عبد الرحيم - نائباً لمحافظ سوهاج

- الدكتور هشام أحمد أبو زيد عبد اللاه - نائباً لمحافظ الأقصر

- الدكتور احمد أنور عطية العدل - نائباً لمحافظ الدقهلية

- المهندسة شيماء محمد الصديق محمد - نائباً لمحافظ دمياط

- الدكتور محمود محمد عبد الغنى عيسى - نائباً لمحافظ الغربية

- المهندس عاصم عبد الغفار حامد سعدون - نائباً لمحافظ شمال سيناء

- إسلام السيد رجب عبد الحميد - نائباً لمحافظ مطروح

- المهندس عمرو حلمي حسان لاشين - نائباً لمحافظ أسوان

- ماجدة حنا بباوي حنا - نائباً لمحافظ البحر الأحمر.

رئيسا مجلس الدولة والنيابة الإدارية يؤديان اليمين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، ومشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

السيسي يبحث مع نظيره الصومالي الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي "حسن شيخ محمود" تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان ترحيبهما بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاق هذا التعاون لتشمل مختلف المجالات، بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين.

وقد أكد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال الشقيق على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية.

كما تناول الاتصال الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث أكد الرئيسان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بما ينعكس إيجاباً على القرن الأفريقي وشعوبه، وشددا على رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة، منوهين إلى ضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه.