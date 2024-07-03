اعرف فضائل عمل يتسبب في جلب الرزق من أوسع أبوابه

كشف الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عن أحد أكبر الأسباب التي تجلب الرزق للمسلم.





وقال، خلال لقائه في برنامج "مع الناس"، والذي يذاع على قناة الناس الفضائية، إن الإكثار من الاستغفار، من أهم الأسباب التي تجلب الرزق إلى المسلم؛ حيث قال تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.. يرسل المساء عليكم مدرارا.. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراا".

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وعلى صعيد آخر، رد أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، الدكتور محمد عبد السميع، على سؤال متصل حول: "هل تصل الأعمال الصالحة إلى المتوفى".

وقال عبد السميع، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الثلاثاء: "ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى باستثناء الصلاة، يجوز الاعتمار وأداء فريضة الحج عن المتوفى، كما أنه يجوز قراءة القرآن الكريم ووهب ثوابها له، ويجوز أيضا الصيام عن المتوفي".

وأضاف: "ينفع التصدق والتسبيح والاستغفار عن المتوفى، وجميع الأعمال الصالحة تقع في ميزان من يقوم بها أولا ثم المتوفى ثانيا".