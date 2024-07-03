نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير لوائح: من حق بيراميدز سحب شكواه.. ورابطة الأندية أخطأت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر العمايرة خبير اللوائح، أن نادي بيراميدز يدرك اللائحة تمامًا رغم قيامهم بتوزيع أخبار وبيانات بأحقيتهم في الفوز بهدفين نظيفين، لأن الحريق من ضمن القوى القاهرة والأحداث المفاجئة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لو هناك عطل أو ضعف الإضاءة فيكون الأمر مسئولية منظم المباراة، لكن لو كان هناك سبب قهري يتم اعادة اللقاء منذ بدايتها، وتم اللجوء في قرار استكمال اللقاء للائحة آخرى وهي لائحة الفيفا".

وأضاف: "هل رابطة الأندية المحترفة قامت بتقديم أيضًا اعتراض على استئناف بيراميدز.. أم أن بيراميدز سيكون الطرف الوحيد أمام لجنة الاستئناف؟".

وزاد: "من الممكن أن يسحب بيراميدز الاستئناف، لكن هناك جلسة تم تحديدها واخطار رابطة الأندية والتي من المفترض أن تدافع عن قرارها بإستكمال اللقاء، ولا بد أن يفسروا سبب القرار، ولو لم يحدث ذلك يكون القرار فيه عوار قانوني".

وتابع: "من حق بيراميدز سحب شكواه بعد قبوله الشق المستعجل برفض خوض اللقاء واحتساب النتيجة، لكن ربما يستمر لأن هناك أندية آخرى قد تقوم بالاحتجاج مستقبلًا منها النادي الأهلي.. وقرار الرابطة باستكمال لقاء سموحة وبيراميدز خاطئ".

وأكمل: "نادي النجوم ينتظر الأوراق الرسمية من اتحاد الكرة في مسألة الرخصة الافريقية لنادي بيراميدز، من أجل التصعيد، وقمنا بإبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي، بما حدث".