عبادي الجوهر أرينا.. يحتضن ليلة وردة ضمن فعاليات موسم جدة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - احتضن عبادي الجوهر أرينا، مساء اليوم الخميس، " ليلة وردة " وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA و بتنظيم شركة بنش مارك، وذلك بمشاركة نخبة من نجمات الوطن العربي، الفنانة أصالة نصري، والفنانة نانسي عجرم، والفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنانة عبير نعمة بقيادة المايسترو وليد فايد وقرابة المئة من العازفي الأوركسترا الموسيقية.

كما تضمن برنامج الحفل أفلام وثائقية تخللها لقاءات لكبار الفنانين والموسيقيين العرب للحديث عن مسيرة الراحلة وردة، كما قدمت الهيئة العامة للترفية GEA تكريما لنجل الراحلة وردة رياض القصري.

وقدمن الفنانات باقة متنوعة من روائع أغاني الفنانة وردة التي لاقت تفاعل الجمهور وحماسهم الكبير وتضمن الحفل مفاجأة للجمهورالحاضر بحضور الفنان عبادي الجوهر وتكريمه من قبل الهيئة العامة للترفية GEA وقدم التكريم زكي حسنين رئيس مجلس إدارة بنش مارك وسط المشروع الذي يحمل اسمه بعد المسيرة الفنية الحافلة ومساهماته الكبيرة في الفن العربي، كما قدم الفنان عبادي الجوهر بعد تكريمه رائعته مع الفنانة وردة أغنية "زماني" مع الفنانة أصالة نصري.

وأختتمت " ليلة وردة " بصورة جماعية لكل الفنانات مع قائد الاوركسترا وليد فايد