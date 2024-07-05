الرياضة

أحمد سالم: ما حدث في أزمة بوطيب يشبه بالإعجاز

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث في أزمة غرامة المغربي خالد بوطيب يشبه الإعجاز.

أحمد سالم: ما حدث في أزمة بوطيب يشبه بالإعجاز

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "التحويلات والمفاوضات تمت في أيام معدودة وقادها الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، ولم يكن من المقبول أن يحرم الزمالك من لعب بطولة الكونفدرالية".

وأضاف: "جمهور الزمالك داعم للنادي دائمًا وسيكون متواجد بقوة في مباراة الإسماعيلي القادمة، ولو طلب المنتخب الأوليمبي فريق الزمالك بالكامل لم نكن سنتأخر عن تلبية طلبه".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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