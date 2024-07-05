نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سالم: ما حدث في أزمة بوطيب يشبه بالإعجاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث في أزمة غرامة المغربي خالد بوطيب يشبه الإعجاز.

أحمد سالم: ما حدث في أزمة بوطيب يشبه بالإعجاز

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "التحويلات والمفاوضات تمت في أيام معدودة وقادها الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، ولم يكن من المقبول أن يحرم الزمالك من لعب بطولة الكونفدرالية".

وأضاف: "جمهور الزمالك داعم للنادي دائمًا وسيكون متواجد بقوة في مباراة الإسماعيلي القادمة، ولو طلب المنتخب الأوليمبي فريق الزمالك بالكامل لم نكن سنتأخر عن تلبية طلبه".

